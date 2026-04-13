Assemblea Lega Serie A | 18 voti su 20 a favore di Malagò nelle prime votazioni per il nuovo presidente FIGC Le ultimissime

Durante l'assemblea della Lega Serie A, in occasione delle prime votazioni per il nuovo presidente della FIGC, sono stati espressi 18 voti favorevoli su 20 a favore di Malagò. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle squadre di calcio professionistico e si è concentrata sull’individuazione del candidato per la guida della federazione. La consultazione si è svolta in un clima di attenzione e partecipazione tra i membri presenti.

di Angelo Ciarletta Assemblea Lega Serie A: 18 voti su 20 a favore di Malagò nelle prime votazioni per il nuovo presidente della FIGC. Vediamo cosa sta succedendo. La Juve e i principali club del massimo campionato hanno tracciato la rotta per il futuro del calcio italiano. Durante l’Assemblea di Lega riunitasi oggi a Milano, è emersa una volontà chiara: puntare su Giovanni Malagò per la presidenza della FIGC. Dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, il sistema cerca una guida solida. CONTINASSA JUVE LIVE La candidatura dell’attuale numero uno del CONI è ormai blindata. Sarebbero ben 18 i voti a favore sui 20 disponibili, con un fronte comune spinto con forza da Beppe Marotta e Aurelio De Laurentiis.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Assemblea Lega Serie A: 18 voti su 20 a favore di Malagò nelle prime votazioni per il nuovo presidente FIGC. Le ultimissime Assemblea Lega Serie A, l’esito delle prime votazioni per il nuovo presidente FIGC: 18 voti su 20 a favore di Malagò! Il racconto di quanto successoMarsiglia, indiscrezione clamorosa: Balerdi lascerà i francesi in estate! Futuro in Serie A? Ecco dove potrebbe trasferirsi nella prossima stagione... Leggi anche: FIGC, Lega Calcio spinge per candidatura di Malagò come presidente con 16 voti favorevoli su 20, lunedì 13 l’assemblea