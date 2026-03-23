Marsilio incontra il nuovo direttore dell' Agenzia sanitaria regionale Maurizio Brucchi

Nel corso dell’incontro sono state condivise le principali linee di intervento e le priorità operative per il sistema sanitario regionale Il presidente della Regione Marco Marsilio ha incontrto il neo direttore dell’Agenzia sanitaria regionale, Maurizio Brucchi, ricevuto questa mattina per un colloquio di presentazione e di avvio delle attività. Al centro dell'incontro punti cardine della sanità regionale, ovvero il miglioramento dell’efficienza dei servizi, la riduzione delle liste d’attesa e il rafforzamento del raccordo tra le aziende sanitarie. Il confronto ha rappresentato anche l’occasione per condividere le linee di indirizzo e le priorità operative che accompagneranno il mandato del nuovo direttore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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