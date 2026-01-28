Il nuovo direttivo Avis incontra il sindaco i progetti per il futuro

Il nuovo direttivo della sezione Avis di Gambettola ha incontrato il sindaco Eugenio Battistini. La neo presidente Maria Caterina Gualtieri ha spiegato che i progetti per il futuro puntano a rafforzare la collaborazione con le istituzioni e a coinvolgere di più i cittadini nella donazione del sangue. L’incontro è durato circa mezz’ora e ha toccato anche alcune iniziative che l’associazione intende mettere in campo nei prossimi mesi.

Il direttivo della sezione Avis di Gambettola, guidato dalla neo presidente Maria Caterina Gualtieri, ha incontrato il sindaco Eugenio Battistini. Nella delegazione Irma Maria Loaiza, vicepresidente, Alessandro Furino, segretario, Giuseppe Antonio Cinà, vicesegretario, Ughetto Pollini, tesoriere, Lucia Zamnarchi, consigliera ed ex presidente, Luciano Fabbri, consigliere. All'incontro in municipio erano presenti anche gli assessori Cristina Bianchi e Pietro Pierantoni. L'incontro è stato positivo e costruttivo, si sono discussi i tanti progetti per la città, finalizzati alla sensibilizzazione alla donazione di sangue e plasma.

