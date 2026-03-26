Sunshine debutta al teatro San Giorgio | in scena la mascolinità tossica

Il 27 e 28 marzo alle 20.30 si tiene al Teatro San Giorgio di Bergamo la prima dello spettacolo «Sunshine», una produzione di Teatro Prova inserita nella rassegna OBlò 2026. Lo spettacolo affronta il tema della mascolinità tossica e viene rappresentato in due serate consecutive. La messa in scena coinvolge attori e registi legati alla compagnia teatrale.

LA NOVITÀ. Debutta il 27 e 28 marzo alle 20.30 al Teatro San Giorgio di Bergamo «Sunshine», nuova produzione di Teatro Prova per la rassegna OBlò 2026. Lo spettacolo affronta il tema della mascolinità tossica e delle fragilità familiari. Scritto da Roberto Traverso, diretto da Marco Raineri e interpretato da Stefano Mecca, lo spettacolo affronta con intensità il tema della mascolinità tossica e del disagio relazionale all’interno della famiglia. In scena prende forma un confronto sospeso, ambientato in uno spazio vuoto e asettico, dove il protagonista rivela tutta la sua incapacità di essere padre al di fuori degli stereotipi tradizionali. straniamento che aprono crepe emotive profonde. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Sunshine» debutta al teatro San Giorgio: in scena la mascolinità tossica Articoli correlati Leggi anche: Al Teatro San Giorgio debutta «Scotch», spettacolo di danza rivolto ai bambini Keeper: horror che smaschera la mascolinità tossicaOz Perkins e Tatiana Maslany hanno presentato al pubblico un progetto cinematografico che esplora le dinamiche relazionali tossiche attraverso la...