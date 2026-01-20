TheFork Awards 2025 | la Toscana fa incetta di premi Ecco i locali nella Top 100

La Toscana si distingue ancora una volta nel panorama gastronomico italiano. Secondo la classifica TheFork Awards 2025, che raccoglie le preferenze degli utenti, la regione si colloca con 14 ristoranti tra i migliori 100 d’Italia. Questa riconferma conferma l’elevata qualità e varietà delle proposte culinarie toscane, sottolineando l’importanza di un territorio ricco di tradizione e innovazione nel settore della ristorazione.

La Toscana si conferma regina del gusto. Nella prestigiosa classifica dei Migliori 100 Ristoranti in Italia per il 2025, stilata dagli utenti di TheFork, la nostra regione brilla con ben 14 indirizzi d’eccellenza. A guidare la carica è Firenze, vera capitale gastronomica con 9 locali in lista. Al 3° posto assoluto troviamo il Salotto Portinari Bar & Bistrot (Via del Corso), incoronato come “miglior ristorante a Firenze” con un punteggio di 9.7. Subito dietro, al 4° posto, c’è IO Osteria Personale in Borgo San Frediano, amato per la sua cucina mediterranea. Ma l’offerta è varia. Per chi cerca la tradizione toscana autentica, spiccano Florentia in Borgo degli Albizi (15°) e La Gratella in Via Guelfa (28°).🔗 Leggi su Corrieretoscano.it I migliori ristoranti nella classifica di TheFork. Ecco quali sono, Firenze fa il bis nella top 5Ecco la selezione dei migliori ristoranti secondo la classifica di TheFork per il 2025. Leggi anche: TheFork Awards 2025, Firenze protagonista: 3 ristoranti premiati, ecco quali Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. TheFork, pubblicata la Top 100 del 2025: presenti otto ristoranti campani in classifica - La piattaforma, leader nelle prenotazioni online di ristoranti e nei gestionali per la ristorazione con TheFork Manager, annuncia oggi la Top 100 2025. msn.com

I migliori ristoranti nella classifica di TheFork. Ecco quali sono, Firenze fa il bis nella top 5 - Firenze, 19 gennaio 2026 – The Fork, la nota piattaforma di ricerca e prenotazione di ristoranti , parte del gruppo TripAdvisor, ha pubblicato oggi la classifica Top 100 dell’anno 2025. lanazione.it

