Fabio Biondi dirige le Londinesi di Haydn per la 60a Stagione dell’Orchestra di Padova e del Veneto

Fabio Biondi dirige le “Londinesi” di Haydn perché ha ricevuto una richiesta di collaborazione da parte dell’orchestra. La sua interpretazione apre una serata dedicata al Classicismo, che coinvolge anche giovani musicisti locali. L’evento si svolge giovedì 26 febbraio alle 20.45 all’Auditorium Pollini di Padova, attirando appassionati e studenti di musica. La serata si concentra su composizioni di Haydn, con un’attenzione particolare alla precisione esecutiva.

Giovedì 26 febbraio alle ore 20.45 all'Auditorium Pollini di Padova, la 60ª Stagione concertistica OPV proseguirà nel segno del Classicismo con un ospite d'eccezione, Fabio Biondi. Violinista e direttore d'orchestra italiano esperto del repertorio antico e Classico, Biondi è conosciuto in tutto il mondo per sapere incarnare il simbolo della perpetua ricerca dello stile, uno stile libero da condizionamenti dogmatici e interessato alla ricerca del linguaggio originale.

Orchestra Sinfonica, Fabio Biondi sul podio dell’Auditorium: “Adoro scovare la musica perduta...”Il 14 dicembre 2025, l’Auditorium di Milano ospita Fabio Biondi sul podio dell’Orchestra Sinfonica per dirigere il Messiah di Händel.

La stagione d’Opera del Teatro Regio di Parma viene inaugurata da un titolo fondamentale per la storia del teatro musicale: “Orfeo ed Euridice” di Christoph Willibald Gluck. La lettura musicale di Fabio Biondi si intreccia con il potente spettacolo di Shirin Nesh - facebook.com facebook