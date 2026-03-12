Il Corriere dell' Irpinia lancia la rivista digitale online
Il Corriere dell’Irpinia ha annunciato il lancio di una nuova rivista digitale online. Si tratta di uno spazio dedicato ad approfondimenti su attualità, cultura, società, economia e territorio, con l’obiettivo di offrire ai lettori un punto di vista più ampio e dettagliato su vari argomenti. La rivista è accessibile gratuitamente tramite il sito web del giornale.
Il nuovo magazine nasce con l'obiettivo di offrire ai lettori uno strumento di analisi e riflessione, capace di raccontare l'Irpinia e il Mezzogiorno con uno sguardo attento alle trasformazioni in atto, alle sfide sociali e alle energie culturali del territorio. La rivista proporrà interviste, reportage, approfondimenti e contributi di studiosi, professionisti e protagonisti della vita civile. La rivista è disponibile da oggi online sul sito del Corriere dell'Irpinia, dove potrà essere consultata gratuitamente.
