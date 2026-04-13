A Torino è stato riaperto il processo contro alcuni antagonisti collegati al centro sociale Askatasuna. La vicenda riguarda il procedimento giudiziario legato all’edificio di corso Regina Margherita 47, che era stato sequestrato lo scorso dicembre, portando alla chiusura definitiva dell’immobile. Durante l’udienza sono scoppiate polemiche tra le parti coinvolte, mentre le discussioni si sono concentrate sulla posizione degli imputati e sulle accuse a loro rivolte.

Si è riaperto a Torino il processo che vede alla sbarra gli antagonisti del centro sociale Askatasuna, chiuso definitivamente lo scorso dicembre con il sequestro dello storico edificio in corso Regina Margherita 47. La prima udienza del processo d’appello si è aperta oggi e non sono mancate tensioni in aula, come spesso accade quando gli imputati sono gli esponenti del centro sociale, anche se si trattava si un’udienza tecnica al termine della quale la corte ha acconsentito alla rinnovazione del dibattimento. Sono stati ammessi anche due testimoni, agenti della Digos che svolsero le indagini già ascoltati durante il primo grado: verranno ascoltati per l’identificazione e per la parte relativa alla struttura del centro sociale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Askatasuna, a Torino si riapre il processo: polemiche in aula

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