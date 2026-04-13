I dati Auditel di ieri, domenica 12 aprile 2026, mostrano le performance delle principali trasmissioni televisive dall’Access Prime Time alla prima serata. Tra le sfide più seguite ci sono state quelle tra i programmi di intrattenimento, con un confronto tra le due produzioni di giochi televisivi e le trasmissioni di approfondimento. Una nuova sfida tra i programmi di intrattenimento ha attirato l’attenzione del pubblico, mentre alcuni programmi di informazione hanno registrato numeri più contenuti.

Gli ascolti tv di ieri, domenica 12 aprile 2026, vedono un nuovo scontro tra La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti su Canale 5 e Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino si Rai 1 nell'Access prime Time, mentre in prima serata spazio a fiction, film, talk, informazione e programmi comici. Ecco tutti i dati Auditel. Ascolti tv ieri sera 12 aprile 2026 La domenica sera televisiva continua a oscillare tra informazione, intrattenimento e qualche esperimento di palinsesto. Anche il 12 aprile ha seguito questo schema, proponendo un’offerta eterogenea in cui si sono alternati programmi consolidati e titoli pensati per pubblici differenti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri 12 aprile 2026, Roberta Valente contro Report e Zelig on, nuova sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

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