Artigianato auto storiche cibo e molto altro animano il castello Orsini di Soriano

A partire da domenica 19 aprile, si terrà nel castello Orsini di Soriano un evento mensile chiamato “La corte a castello”. L’iniziativa prevede esposizioni di artigianato, auto storiche, specialità gastronomiche e altre attività che coinvolgono la comunità locale e i visitatori. La manifestazione si svolge regolarmente ogni mese, portando in evidenza le tradizioni e le produzioni del territorio.

Da domenica 19 aprile parte l'iniziativa a cadenza mensile che anima Soriano nel Cimino dal titolo “La corte a castello”. Ogni terza domenica del mese, infatti, il castello Orsini si trasforma in un luogo di incontro tra artigianato, cultura e molto altro.Dalle ore 10 alle ore 18,30 è ospitato il.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Gemini potrebbe presto avere i mezzi per ordinare cibo per te e molto altroQuesto approfondimento analizza le ultime indiscrezioni su Gemini di Google, concentrandosi su una possibile funzione di automazione della schermata... Firenze, apre Rare Market tra cibo, musica, stand di vintage e artigianatoFirenze, 9 marzo 2026 – Musica, stand di vintage e artigianato, un viaggio tra pezzi unici: vinili, gioielli, borse, riciclo creativo, brand...