Gemini potrebbe presto avere i mezzi per ordinare cibo per te e molto altro
Google lavora a nuove funzioni per Gemini, il suo assistente virtuale. Si parla di una possibile automazione della schermata su Android, che potrebbe ordinare cibo e svolgere altre attività senza che l’utente debba muovere un dito. Le indiscrezioni alimentano l’idea di un assistente sempre più integrato nelle nostre giornate, ma sollevano anche dubbi sulla privacy. Per ora, niente di certo, ma l’azienda sembra puntare a rendere Gemini più intelligente e utile.
Questo approfondimento analizza le ultime indiscrezioni su Gemini di Google, concentrandosi su una possibile funzione di automazione della schermata per Android e sulle relative implicazioni per la privacy. Le informazioni disponibili vengono rilette in chiave pratica, evitando dettagli non confermati, per offrire una visione chiara e affidabile. cosa c’è da sapere. circola la voce di una beta di un’app che includerebbe una funzione di automazione della schermata associata a gemini su android.. la funzionalità potrebbe permettere a gemini di effettuare ordini e prenotare spostamenti su richiesta dell’utente. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Approfondimenti su Gemini Google
Gemini potrebbe offrire presto avatar 3d in stile apple
Google Gemini potrebbe presto offrire avatar 3D in stile Apple.
La nuova funzione di Spotify potrebbe avere un effetto molto strano: cosa sono le Prompted Playlist
Spotify introduce le Prompted Playlist, una nuova funzione che promette di creare playlist personalizzate in base ai gusti degli utenti.
Ultime notizie su Gemini Google
Argomenti discussi: Passare da Gemini a ChatGPT presto sarà facile, la svolta Google; Google Maps potrebbe usare Gemini per semplificare le modifiche ai luoghi; Google Maps e Gemini: presto potremo parlare con l'IA per modificare i luoghi che ci interessano; L’app di Gemini consiglierà di fare una pausa dopo un utilizzo prolungato.
In arrivo una novità che potrebbe trasformare Gemini in una guida turistica personaleGoogle sta lavorando a una novità per Gemini, che consentirà di allegare delle mappe alle nostre richieste all'assistente IA. tuttoandroid.net
Gemini potrà presto creare musica: il teardown dell'APK preannuncia novità sbalorditiveUn nuovo strumento per generare musica con AI potrebbe arrivare su Gemini, rendendo la creazione di brani accessibile a tutti su Android. tech.everyeye.it
Google Maps potrebbe usare Gemini per semplificare le modifiche ai luoghi x.com
Il nuovo Siri basato su Gemini potrebbe arrivare prima del previsto #Apple https://gizchina.it/2026/01/apple-nuovo-siri-basato-su-google-gemini-periodo-uscita-rumor/ facebook
