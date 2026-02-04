Google lavora a nuove funzioni per Gemini, il suo assistente virtuale. Si parla di una possibile automazione della schermata su Android, che potrebbe ordinare cibo e svolgere altre attività senza che l’utente debba muovere un dito. Le indiscrezioni alimentano l’idea di un assistente sempre più integrato nelle nostre giornate, ma sollevano anche dubbi sulla privacy. Per ora, niente di certo, ma l’azienda sembra puntare a rendere Gemini più intelligente e utile.

Questo approfondimento analizza le ultime indiscrezioni su Gemini di Google, concentrandosi su una possibile funzione di automazione della schermata per Android e sulle relative implicazioni per la privacy. Le informazioni disponibili vengono rilette in chiave pratica, evitando dettagli non confermati, per offrire una visione chiara e affidabile. cosa c’è da sapere. circola la voce di una beta di un’app che includerebbe una funzione di automazione della schermata associata a gemini su android.. la funzionalità potrebbe permettere a gemini di effettuare ordini e prenotare spostamenti su richiesta dell’utente. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Gemini potrebbe presto avere i mezzi per ordinare cibo per te e molto altro

Google Gemini potrebbe presto offrire avatar 3D in stile Apple.

