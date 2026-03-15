Sporting Lisbona-Bodo Glimt ritorno ottavi Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Lo Sporting Lisbona affronta il Bodo Glimt nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League 20252026. La squadra portoghese deve recuperare un passivo di tre reti subite in Norvegia, mentre i norvegesi cercano di consolidare il vantaggio. La partita si gioca in Portogallo e le formazioni probabili saranno decise nelle prossime ore, con l’evento visibile su alcuni canali televisivi e piattaforme online.

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 20252026. Missione impossibile per i portoghesi chiamati a ribaltare il pesante passivo di tre reti subito in Norvegia, ma la speranza è l’ultima a morire. Sporting Lisbona-Bodo Glimt si giocherà martedì 17 marzo 2026 alle ore 18.45 presso l’Estadio Arvelade di Lisbona. SPORTING LISBONA-BODO GLIMT: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I portoghesi si presentano a questo fondamentale appuntamento della stagione riposati avendo chiesto e ottenuto il rinvio dell’ultima partita di campionato. La squadra di Rui Borges nella fase a girone unico aveva perso soltanto due partite, e in casa ha sempre vinto in Europa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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