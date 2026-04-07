Stasera alle 21:00 si disputa la partita tra Sporting Lisbona e Arsenal, valida per la Champions League del 7 aprile 2026. Le formazioni si preparano ad affrontarsi in una sfida che potrebbe riservare sorprese, con gli ospiti britannici pronti a difendere il risultato. Tra i protagonisti in campo ci sarà Viktor Gyokeres, che si trova a tornare al Josè Alvalade per affrontare il suo ex club in questa competizione europea.

Probabilmente Viktor Gyokeres non avrebbe immaginato di tornare al Josè Alvalade per giocare un quarto di finale di Champions League: il destino ha riservato questa sorpresa al bomber svedese e ai suoi vecchi tifosi, che non avevano preso troppo bene la voglia di andare via palesata così fortemente quest’estate. A parte le questioni riguardanti il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sporting Lisbona-Arsenal (Champions League, 07-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I lusitani possono impensierire i Gunners

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Una sessione di allenamento deve avere diversi elementi. " Così ha risposto Mikel Arteta ai giornalisti inglesi, incuriositi dall’ennesima trovata durante la preparazione della sfida tra Arsenal e Sporting Lisbona. L’allenatore spagnolo ha distribuito delle penne - facebook.com facebook

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