Stasera alle 21:00 si sfidano Sporting Lisbona e Arsenal in una partita di Champions League. Viktor Gyokeres, attaccante degli inglesi, torna al Josè Alvalade, stadio del club portoghese. Le formazioni sono state ufficializzate e sono disponibili le quote per le scommesse. La sfida mette di fronte due squadre con obiettivi diversi, entrambe determinate a ottenere un risultato importante in questa fase della competizione.

Probabilmente Viktor Gyokeres non avrebbe immaginato di tornare al Josè Alvalade per giocare un quarto di finale di Champions League: il destino ha riservato questa sorpresa al bomber svedese e ai suoi vecchi tifosi, che non avevano preso troppo bene la voglia di andare via palesata così fortemente quest’estate. A parte le questioni riguardanti il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sporting Lisbona-Arsenal (Champions League, 07-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gyokeres guida i Gunners nella sua Lisbona

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