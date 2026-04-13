Arriva a Ferrara ' Eurialo e Niso Camilla Turno | dall' Eneide virgiliana alla Commedia dantesca'
Mercoledì 15 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara si terrà una conversazione condotta da Claudio Cazzola. Il tema sarà incentrato sui personaggi di Eurialo e Niso, Camilla e Turno, analizzando i loro ruoli dall’Eneide di Virgilio alla Divina Commedia di Dante. L’evento si svolge nell’ambito di un ciclo dedicato ai legami tra letterature classiche e medievali.
Avrà per tema 'Eurialo e Niso, Camilla, Turno: dall'Eneide virgiliana alla Commedia dantesca' la conversazione di Claudio Cazzola, in programma mercoledì 15 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara. L'incontro, a cura del Gruppo Scrittori Ferraresi Aps, potrà.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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