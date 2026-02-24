Paolo Cevoli dall’Eneide a Cento | Qui ho tanti amici bello tornare

Energia e ironia, talento e gentilezza, sommati a tanto cuore romagnolo. Questo è Paolo Cevoli, incontrato al termine dello spettacolo ' Figli di Troia ', rappresentato il 17 febbraio scorso alla Pandurera di Cento, un monologo che prende spunto dall' Eneide e da altri celebri viaggi, unendoli ai racconti personali del comico. Cevoli, lei è già stato a Cento diverse volte. Qual è il suo rapporto con la città? "Con Cento ho un rapporto speciale, qui ho tanti amici. Abitando a Castel Maggiore, peraltro, d'estate ci vengo anche in bicicletta. In inverno no, che c'è freddo (ride, ndr). Sono inoltre venuto spesso quando c'era ancora il giovane Francesco Suffritti, che ho conosciuto alle scuole Malpighi e del quale vengo ancora ai ricordi".