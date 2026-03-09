Arriva a Ferrara ‘Back to Hawkins’ lo spettacolo tributo alla serie tv ‘Stranger Things’

A Ferrara arriva “Back to Hawkins”, uno spettacolo tributo dedicato alla serie televisiva “Stranger Things”. Lo spettacolo si svolge nel contesto di un evento che celebra l’universo narrativo ambientato nella cittadina di Hawkins, dopo la fine della quarta stagione trasmessa su Netflix a inizio gennaio. L’evento coinvolge gli appassionati della serie e si svolge in una location cittadina.

Dopo il gran finale andato in onda all’inizio di gennaio su Netflix, che ha chiuso definitivamente il percorso della serie cult ‘Stranger Things’, l’universo narrativo di Hawkins continua a vivere anche fuori dallo schermo. Il mondo creato dai Matt Duffer e Ross Duffer arriva infatti a teatro con lo spettacolo ‘Back to Hawkins’, live show che porterà sul palco del Teatro Nuovo di Ferrara (Piazza Trento e Trieste) uno spettacolo immersivo capace di ricreare atmosfere, suggestioni e colonna sonora della celebre serie. L’appuntamento è fissato per venerdì 18 dicembre e promette di trasformare il palcoscenico in un vero e proprio viaggio ad Hawkins. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

