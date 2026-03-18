Due giovani di Giugliano sono stati arrestati nel territorio campano con l’accusa di estorsione. La vittima, una donna di Marigliano, aveva subito il furto del suo veicolo e, successivamente, i due ragazzi le hanno chiesto 800 euro per restituirlo. La polizia ha intercettato e fermato i sospetti, che ora sono in custodia.

Nel territorio campano, due giovani di Giugliano sono stati arrestati per estorsione dopo aver richiesto 800 euro a una donna di Marigliano per la restituzione del veicolo rubato. L’operazione è stata condotta dalla polizia del Commissariato di Nola, che ha permesso il recupero dell’autovettura e l’identificazione dei colpevoli. La dinamica ha la vittima contattare le autorità dopo essere stata avvicinata da un soggetto che chiedeva denaro per riportare indietro l’auto. Grazie alle indicazioni fornite dagli agenti, si è stabilito un punto d’incontro sicuro dove i due responsabili sono stati bloccati immediatamente dopo lo scambio della somma pattuita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 800 euro per l’auto rubata: due giovani arrestati

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