Maxi confisca da oltre 204 milioni | coinvolte anche aziende e immobili nel Frusinate

Una confisca da oltre 204 milioni di euro riguarda i fratelli Pellini, imprenditori di Acerra nel settore dei rifiuti. L'operazione ha portato alla sottrazione definitiva di patrimoni, tra aziende e immobili, nel Frusinate. La confisca si è conclusa con un provvedimento definitivo e coinvolge diverse società e proprietà immobiliari nella regione.

Il Tribunale di Napoli dispone il blocco del patrimonio ad imprenditori attivi nel settore rifiuti. Nel provvedimento 8 compendi aziendali, beni e rapporti finanziari con sede nella nostra provincia Il provvedimento è stato eseguito dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria – G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli, in esecuzione di un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione. Il decreto rappresenta l'ultimo sviluppo di un procedimento avviato nel 2017, quando il patrimonio riconducibile a Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini fu sottoposto a sequestro di prevenzione, all'indomani della condanna definitiva per disastro doloso continuato.