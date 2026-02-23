Torna la festa del mandorlo ad Arquà Petrarca
Il ritorno della Festa del Mandorlo ad Arquà Petrarca nasce dalla volontà di rivitalizzare una tradizione che ogni anno attira molti visitatori. La ragione di questa manifestazione risiede nella fioritura dei mandorli, che segna l’arrivo della primavera nei Colli Euganei. La giornata prevede esposizioni di prodotti locali e passeggiate tra gli alberi in fiore. La festa si prepara a coinvolgere tutta la comunità e i turisti.
In programma il primo marzo, ma in caso di maltempo la manifestazione sarà posticipata a domenica 8 marzo 2026. Tutti i dettagli Domenica 1 marzo torna ad Arquà Petrarca la tradizionale Festa del Mandorlo, appuntamento simbolico che accompagna l’attesa della primavera celebrando la fioritura di una varietà di alberi tipica dei Colli Euganei. Alle ore 11, presso l’Oratorio della SS. Trinità in Piazza San Marco, si terrà l’incontro culturale “Il mandorlo, da albero della tradizione a prototipo nella transizione climatica”, a cura del Prof. Antonio Mazzetti: un momento di approfondimento che mette al centro il mandorlo come simbolo identitario del territorio ma anche come possibile chiave di lettura delle trasformazioni ambientali in atto, tra memoria agricola e prospettive future. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Festa del mandorlo ad Arquà PetrarcaLa Festa del Mandorlo torna ad Arquà Petrarca, attirando ogni anno centinaia di visitatori.
