Festa del mandorlo ad Arquà Petrarca

Da padovaoggi.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Festa del Mandorlo torna ad Arquà Petrarca, attirando ogni anno centinaia di visitatori. Le strade del paese si riempiono di profumi di primavera mentre i mandorli si vestono di bianco e rosa, creando uno spettacolo naturale unico. La festa celebra la fioritura più delicata dell’anno, con passeggiate tra i petali e assaggi di sapori autentici, rendendo l’atmosfera magica e rilassante per chi sceglie di partecipare.

Quando i mandorli si vestono di bianco e rosa, Arquà diventa poesia.?Torna la Festa del Mandorlo, un appuntamento che celebra la fioritura più delicata dell’anno, tra profumi di primavera, sapori autentici e passeggiate tra i petali.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?FESTA.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Approfondimenti su Festa del mandorlo

Arquà Petrarca in festa con le “Luci di Natale”

Chiara Luppi e Stevie Biondi presentano "Love Songs", il San Valentino ad Arquà Petrarca

San Valentino si anima ad Arquà Petrarca con un evento speciale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Festa del mandorlo

Argomenti discussi: Mandorlo in Fiore, presentata alla Bit la 78esima edizione della festa: i gruppi e il programma - AgrigentoNotizie; Agrigento, dal 7 al 15 marzo la 78esima festa del Mandorlo in fiore; Mandorlo in Fiore. Presentata alla BIT di Milano l’edizione 2026; Fondi per Niscemi dalla Sagra del Mandorlo in fiore? Miccichè: Difficile, abbiamo poco margine - AgrigentoNotizie.

festa del mandorlo adAlla BIT di Milano la 78ª edizione del Mandorlo in Fiore dal 7 al 15 marzoLa kermesse, in programma ad Agrigento dal 7 al 15 marzo, animerà la città con un calendario ricco di appuntamenti ... grandangoloagrigento.it

Agrigento, dal 7 al 15 marzo la 78esima festa del Mandorlo in fioreuno degli eventi più rappresentativi del Mediterraneo, capace di coniugare tradizione, patrimonio, spettacolo e un forte messaggio di pace. travelquotidiano.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.