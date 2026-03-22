Giorgia Soleri mostra la pancia | Non sono incinta sono malata Vorrei essere creduta e curata

Giorgia Soleri ha condiviso di avere l'endometriosi e ha mostrato la sua pancia, chiarendo di non essere incinta ma di essere malata. Ha risposto a un commento che si riferiva al gonfiore, spiegando che è uno dei sintomi della malattia, insieme all'infertilità. La cantante ha sottolineato di desiderare di essere creduta e di ricevere cure adeguate.

Giorgia Soleri torna a parlare dell'endometriosi, malattia di cui soffre, dopo aver ricevuto un commento che fa riferimento alla sua "pancia gonfia": "È uno dei sintomi, così come l'infertilità. Voglio essere vista dal sistema sanitario e tutelata dalle istituzioni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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