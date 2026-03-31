Regeni la legale | Dal governo Meloni ingiustizie Memorandum con Egitto? Una nuova ferita I genitori | Traditi dagli esecutivi

La madre e il padre di Giulio Regeni hanno commentato le ultime decisioni del governo, affermando di aver subito ingiustizie e di sentirsi traditi dagli esecutivi. La proroga del memorandum tra il ministero della Difesa italiano e quello egiziano è stata definita una nuova ferita. La legale della famiglia ha dichiarato che le tensioni derivano dal coinvolgimento del governo e dal rapporto con l’Egitto.

“Da questo governo Meloni ci sono state tante ingiustizie rispetto a Giulio, speriamo smetta. La proroga del Memorandum d’intesa tra il ministero della Difesa italiano e quello egiziano? Una nuova ferita. Ci vorrebbe coerenza, non vendere armi al Cairo o formare la loro polizia “. Dal Senato è l’avvocata della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, a rispondere al Fattoquotidiano.it, rispetto all’ultimo atto della normalizzazione tra Roma e il Cairo: un disegno di legge approvato pochi giorni fa in Consiglio dei ministri, nel silenzio o quasi di media e politica “Il Memorandum viene prorogato sino alla conclusione di un nuovo Accordo tra le Parti sulla cooperazione nei medesimi settori della difesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Regeni, la legale: “Dal governo Meloni ingiustizie. Memorandum con Egitto? Una nuova ferita”. I genitori: “Traditi dagli esecutivi” Articoli correlati Giulio Regeni, i genitori attaccano il Governo Meloni: "Italia amica dell'Egitto tanto da perdere la dignità"A “Propaganda Live” ospiti i genitori di Giulio Regeni per commentare la decisione della Consulta che permette la ripresa del processo. Leggi anche: Caso Regeni, ripreso il processo dopo la Consulta. Il legale della famiglia: “I consulenti hanno paura dell’Egitto” Una raccolta di contenuti su Regeni la legale Dal governo Meloni... Temi più discussi: Legale Regeni, 'dal governo ingiustizie, la smettano'; 24 Comuni per Giulio Regeni. Toccante messaggio dei genitori; Ventiquattro comuni uniti per Giulio Regeni; REGENI, PRESENTAZIONE IN SENATO DELL’INIZIATIVA NAZIONALE LE UNIVERSITÀ PER GIULIO REGENI, A 10 ANNI DALLA SCOMPARSA. Legale Regeni, 'dal governo ingiustizie, la smettano'Questo governo ha fatto tante cose ingiuste rispetto a Giulio, speriamo smetta. In Italia vige la separazione dei poteri, cosa che non esiste in Egitto. (ANSA) ... ansa.it Famiglia Regeni, l’avvocato accusa il governo: collaborazione con dittatori e rischi ignorati in EgittoLe parole dell’avvocata Ballerini sul caso Regeni e le responsabilità italiane Chi parla è l’avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia Giul ... assodigitale.it Presentata in Senato l’iniziativa “Università per Giulio Regeni”, che vede 76 atenei italiani uniti per la libertà di ricerca e per mantenere alta l’attenzione sul caso del ricercatore ucciso al Cairo nel 2016 - facebook.com facebook L'Ateneo di Camerino aderisce a 'Le Università per Giulio Regeni', evento il 14 aprile. Proiezione del documentario e dibattito sulla libertà di ricerca #ANSA x.com