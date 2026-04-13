Armando Izzo vuole tornare con la ex moglie | sono sue le rose e il Ti amo mandate a Titta Angellotti

Armando Izzo ha inviato delle rose rosse alla ex moglie, Titta Angellotti, accompagnate da un messaggio con la scritta “Ti amo” pubblicato su Instagram. La vicenda riguarda il gesto di Izzo, che ha condiviso il fascio di fiori sui social, confermando così la provenienza delle rose e il suo desiderio di riavvicinarsi. La scena si svolge nel contesto di una comunicazione pubblica e privata tra i due.

È stato Armando Izzo a mandare alla ex moglie Titta Angellotti il fascio di rose rosse apparso su Instagram con il biglietto “Ti amo”. Fanpage.it ha appreso che, mentre Raffaella Fico a Verissimo si diceva certa che il calciatore non sarebbe mai tornato con la ex, Izzo stava già tentando il tutto per tutto per ricostruire il suo matrimonio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Armando Izzo smascherato: l’ex moglie Titta Angelotti rompe il silenzio. Cosa sta succedendo con Raffaella Fico?Ore caldissime per Armando Izzo: l’ex moglie Titta Angelotti lancia segnali inequivocabili.

Raffaella Fico e Armando Izzo si lasciano e lui rompe il silenzio sull’ex moglie TittaLa storia d’amore tra Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati, a conferma di quanto aveva anticipato il giornalista Gabriele Parpiglia nella...

Argomenti più discussi: Raffaella Fico dopo la fine della storia con Armando Izzo: Andava tutto bene poi lui è andato via; Armando Izzo lascia Raffaella Fico e prova a tornare con la ex moglie: la rottura prima di Pasqua; Raffaella Fico rompe il silenzio sulla rottura con Armando Izzo: Piango da sola. Se dovesse tornare mi deve delle spiegazioni; Raffaella Fico e la fine della storia d’amore con Armando Izzo: Non me lo aspettavo, andava tutto bene tra di noi.

La reazione dell’ex di #ArmandoIzzo alle dichiarazioni di #RaffaellaFico. Durante l’intervista rilasciata a #Verissimo, Raffaella Fico ha dichiarato che esclude un ritorno di fiamma tra Armando Izzo e la sua ex moglie (trovate il post in pagina). Come vi abbiamo - facebook.com facebook