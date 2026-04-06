È finita tra Raffaella Fico e Armando Izzo | Lui ha fatto pace con la ex moglie Cosa sta succedendo

Raffaella Fico e Armando Izzo si sono separati. La notizia arriva tramite la 'Rubrichissima' di Gabriele Parpiglia, che ha rivelato il divorzio tra i due. Parpiglia era stato il primo a confermare, lo scorso ottobre, la gravidanza della showgirl e il fatto che il calciatore avesse lasciato la moglie per lei. Ora si sa che la relazione tra Fico e Izzo si è conclusa, mentre lui ha fatto pace con l’ex moglie.

Il calciatore del Monza avrebbe chiuso la storia con la showgirl per poi riavvicinarsi alla ex moglie: i dettagli raccontati da Gabriele Parpiglia Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati. Lo racconta oggi, nella 'Rubrichissima' della sua newsletter, Gabriele Parpiglia, giornalista che per primo lo scorso ottobre confermò la gravidanza della showgirl e la decisione del calciatore del Monza di lasciare la moglie per lei, affrontando anche una battaglia legale per via di un divorzio non ancora avvenuto. Ora, però, la situazione sarebbe drasticamente, e la coppia che lo scorso dicembre ha anche affrontato con enorme dolore la perdita del loro bambino al quinto mese di gravidanza, avrebbe deciso di dirsi addio. 🔗 Leggi su Today.it

Raffaella Fico è tornata single? Con Armando Izzo è già finita? Scoppia il gossip, ma lui fa una scelta drasticaVoci, sospetti e mezze smentite: intorno alla relazione tra Raffaella Fico e Armando Izzo, nelle ultime settimane, si è addensata più di una nuvola.

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