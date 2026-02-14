Eurobond? Ne abbiamo parlato per primi | li rivendichiamo Partito della nazione? FdI Parla Arianna Meloni

Arianna Meloni ha spiegato che il partito della nazione, secondo lei, è un progetto di Fratelli d’Italia e che gli eurobond sono un tema di cui si è già parlato in anticipo, rivendicando il merito di averlo sollevato per primo. Durante l’evento a Roma, venerdì scorso, Meloni ha anche sottolineato come il suo partito voglia portare avanti questa idea, mentre il libro di Claudio Cerasa “L’antidoto” è stato il motivo della sua presenza.

Pubblichiamo un intervento tenuto da Arianna Meloni venerdì scorso a Roma, in occasione della presentazione del libro di Claudio Cerasa "L'antidoto" (Sbe). Noi possiamo dire che Giorgia Meloni è un manifesto di coerenza, un manifesto di coraggio. Noi siamo quella generazione di ragazzi che hanno iniziato a fare politica tanti anni fa con il sogno di voler cambiare l'Italia. Poi, contro tutti i pronostici, ci siamo ritrovati al governo della Nazione, ma ci siamo arrivati dopo un lungo percorso, un percorso che ci ha preparato, un percorso di militanza, un percorso in mezzo alla gente, un percorso fatto con un profondo radicamento in questa Italia.