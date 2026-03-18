Chi è Esmail Khatib l’uomo ombra dell’intelligence iraniana colpito nei raid israeliani

Nella notte, nella capitale, si sono verificati raid aerei che avrebbero colpito Esmail Khatib, il ministro dell’Intelligence iraniano. Secondo le fonti, Khatib è considerato un figura chiave all’interno dei servizi di sicurezza del paese. Le autorità iraniane non hanno ancora confermato ufficialmente l’attacco, mentre le notizie si susseguono sulle modalità e sugli obiettivi degli interventi militari.

Nella notte il ministro dell’Intelligence iraniano Esmail Khatib sarebbe stato bersaglio di raid aerei nella capitale. Nessuna conferma ufficiale, nessuna informazione verificabile sul suo destino. Ma la sola possibilità che un uomo come Khatib sia stato colpito sposta il baricentro della notizia: non solo un episodio militare, ma un colpo potenziale al cuore del sistema di sicurezza della Repubblica islamica. Martedì sera, una fonte avrebbe confermato al Jerusalem Post che le Forze di Difesa Israeliane avrebbero tentato di assassinare Khatib. La fonte si è mostrata ottimista riguardo al successo dell'attacco, ma non sono ancora stati confermati risultati definitivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi è Esmail Khatib, l’uomo ombra dell’intelligence iraniana colpito nei raid israeliani Articoli correlati Iran, colpito il ministro dell'Intelligence Khatib. Le condizioniSecondo quanto appreso da Iran International, il ministro dell'Intelligence iraniano Esmail Khatib è stato colpito da un raid israeliano a Teheran. Ucciso l’uomo forte di Teheran: Ali Larijani morto nei raid israelianiIsraele dichiara di aver colpito e ucciso nella notte Ali Larijani, uomo forte del regime iraniano e figura chiave per la sicurezza nazionale della... Contenuti e approfondimenti su Esmail Khatib Discussioni sull' argomento Iran, Trump e la taglia su Khamenei: Il regime cadrà, ma non subito; USA: taglia da 10 mio su leader iraniani, ma regime lancia sfida; Usa, taglia da 10 milioni per informazioni sui leader iraniani; Iran, Usa inviano in MO 10mila droni intercettori, 5mila marines e altre navi da guerra, offerti 10mln $ per info su Khamenei. MEDIO ORIENTE | L'Idf ha preso di mira a Beirut Ismail Khatib, ministro dell'intelligence della Repubblica Islamica e il comandante della milizia 'Imam Hussein'. "Attendiamo i risultati dell'attacco, sembra promettente". Dodici morti nei raid israeliani nel centro d x.com