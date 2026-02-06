Chi è Vladimir Alekseyev il generale-ombra dell’intelligence russa

Questa mattina a Mosca, il generale Vladimir Alekseyev, vicecapo dell’intelligence militare russa, è stato colpito da alcuni spari. Le autorità parlano di un tentato omicidio, ma non ci sono ancora dettagli sui responsabili o sui motivi. Alekseyev è una figura chiave nel settore della sicurezza russa, e l’attacco ha già fatto scalpore. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo e chi possa aver compiuto questo gesto.

Il generale Vladimir Alekseyev, vicecapo dell'intelligence militare russa (Gru), è stato ferito da colpi d'arma da fuoco questa mattina a Mosca, in quello che le autorità stanno definendo un tentato omicidio. Secondo il Comitato Investigativo russo, un individuo non identificato ha aperto il fuoco contro Alekseyev in un palazzo residenziale nel nord-ovest della capitale, prima di fuggire dalla scena; il generale è stato trasportato d'urgenza in ospedale in condizioni gravi e le forze dell'ordine hanno aperto un'indagine per tentato omicidio.

