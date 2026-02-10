Aspettando Beethoven la Fondazione Arena di Verona inaugura un nuovo viaggio sinfonico a San Valentino

La Fondazione Arena di Verona apre il suo calendario 2026 con una nuova rassegna dedicata a Beethoven. Per San Valentino, gli appassionati di musica classica potranno ascoltare le sinfonie del compositore tedesco in un ciclo che promette di portare il pubblico in un viaggio tra le note e le emozioni del maestro. L’evento segna l’inizio di una serie di concerti che si svolgeranno nei prossimi mesi, con l’obiettivo di celebrare il genio di Beethoven e di coinvolgere gli spettatori in un’esperienza musicale unica.

Quattro concerti pomeridiani in Sala Filarmonica accompagnano il pubblico verso il bicentenario del 2027, con l’Orchestra areniana e giovani direttori emergenti protagonisti delle sinfonie di Beethoven Nel calendario 2026 della Fondazione Arena di Verona trova spazio una nuova rassegna sinfonica dedicata a Ludwig van Beethoven. Si intitola “Aspettando Beethoven” e propone quattro concerti pomeridiani, tutti di sabato alle 15.30, nella Sala Filarmonica. Il ciclo prende avvio il 14 febbraio 2026, giorno di San Valentino, e accompagna il pubblico verso le celebrazioni del bicentenario della morte del compositore, previste nel 2027.🔗 Leggi su Veronasera.it

Al Palacongressi, nella sala Zeus, si terrà un recital pianistico dedicato a Bach, Beethoven e Chopin.

