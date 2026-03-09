Calenda cancella ChatGPT | Scelta politica è dalla parte di Trump

Il leader di Azione ha annunciato di aver disinstallato ChatGPT, l'app di intelligenza artificiale, attraverso un video pubblicato sui social. La decisione, spiegata pubblicamente, viene definita una scelta politica e collegata alla posizione di Trump. L'atto è stato comunicato oggi, lunedì 9 marzo, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle implicazioni della scelta.

(Adnkronos) – Carlo Calenda contro ChatGPT. Oggi, lunedì 9 marzo, il fondatore e segretario di Azione ha annunciato di aver disinstallato la nota app di intelligenza artificiale, spiegando la sua scelta in un video pubblicato sui propri profili social. "Ho cancellato ChatGPT. E l'ho fatto per scelta politica", ha scritto Calenda, "OpenAI ha scelto da.

