Carlo Calenda parte per l' Ucraina a sostenere Zelensky | una trovata mediatica che può essere un boomerang

Carlo Calenda ha deciso di visitare l’Ucraina per mostrare supporto a Zelensky, motivato dalla volontà di rafforzare i legami politici. La sua partenza, annunciata come gesto simbolico, ha suscitato reazioni contrastanti tra gli osservatori, che la considerano più un'operazione di immagine che un reale impegno. Calenda ha programmato di incontrare rappresentanti locali e visitare alcune zone colpite dal conflitto. La sua visita si inserisce in un quadro di tensioni crescenti tra le parti coinvolte.

È ufficialmente partita per l'Ucraina una delegazione del partito ultraliberista e ultra-atlantista di Carlo Calenda detto "Azione". Ovviamente, il tatuato dei Parioli ha tappezzato le pagine social di immagini che ritraggono lui e l'armata Brancaleone di accompagnamento in partenza per le lande ucraine. Non si vedono tuttavia, a onor del vero, divise e armi, baionette e fucili: strano, in effetti, se si considera lo zelo dal tatuato dei Parioli, sempre pronto a tuonare contro la Russia di Putin e a zittire come nemici della patria quanti osino mettere in discussione la narrazione egemonica, secondo cui la Russia è il nostro nemico ed è in procinto di invadere l'Europa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Carlo Calenda ribadisce: Sachs è un bugiardo, nel 2014 non era in Ucraina e sosteneva l'opposto

