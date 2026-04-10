A Frosinone il congresso di Arcigay Stonewall | focus su diritti e organizzazione

Sabato 11 aprile 2026, a Frosinone, si svolgerà il Congresso di Arcigay Stonewall Frosinone APS presso il Birracolo di via Firenze. L’evento inizierà alle 17.00, con la prima convocazione alle 16.00. La riunione si concentrerà su temi legati ai diritti e all’organizzazione dell’associazione. L’appuntamento vedrà la partecipazione di membri e rappresentanti dell’associazione, con l’obiettivo di discutere questioni interne e future attività.

Sabato 11 aprile 2026, a partire dalle ore 17.00 (prima convocazione ore 16.00), si terrà presso il Birracolo di Frosinone (Via Firenze, 30) il Congresso di Arcigay Stonewall Frosinone APS.L’assemblea congressuale sarà l’occasione per tracciare un bilancio del lavoro svolto dall’associazione sul. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Apple Pie Arcigay Avellino su adozioni e unioni civili: la sfida dei diritti in ItaliaLa questione del riconoscimento della possibilità di adottare a coppie unite civilmente torna al centro del dibattito giuridico e sociale in Italia. Gastroenterologia, in Campania il congresso FISMAD: focus su innovazione e screeningSi aprirà il prossimo 30 gennaio a Napoli il Congresso Regionale della FISMAD (Federazione Italiana Società Malattie Apparato Digerente),...