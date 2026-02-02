Eletti i nuovi vertici del collettivo civico | il gruppo rilancia la propria identità con un nuovo direttivo

Questa mattina il collettivo civico Noi siamo Arghillà ha annunciato i nomi dei nuovi vertici. Dopo l’assemblea di lunedì scorso, il gruppo ha ufficializzato il cambio al timone, con un nuovo direttivo che punta a rilanciare la propria identità sul territorio.

Il gruppo civico Noi siamo Arghillà ha ufficialmente eletto il nuovo direttivo in seguito a un’assemblea dei soci tenutasi lunedì 2 febbraio 2026. La riunione, caratterizzata da un’atmosfera di confronto diretto e partecipata, ha portato alla riconferma di Patrizia D’Aguì alla presidenza, confermando la leadership che ha guidato il movimento fin dalla sua nascita. Il rinnovo del direttivo non è stato solo un passaggio amministrativo: è stato un momento di bilancio politico e civile, segnato da un’analisi onesta del percorso compiuto e da un’affermazione di intenti per il futuro. Il gruppo, nato come risposta a un’emergenza sociale e ambientale che aveva lasciato il quartiere di Arghillà in condizioni di abbandono istituzionale, ha rilanciato la propria identità con un nuovo organigramma che punta a rafforzare la presenza sul territorio e a consolidare il legame con i cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Noi siamo Arghillà

Ultime notizie su Noi siamo Arghillà

