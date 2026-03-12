Primavera di libri dal 21 marzo al 30 maggio a Camucia

Dal 21 marzo al 30 maggio a Camucia si svolge la rassegna Primavera di libri, con una serie di presentazioni e incontri presso l'Associazione Francesco Sandrelli in via della Repubblica 5. L’evento prevede diverse iniziative dedicate agli amanti della lettura, con appuntamenti programmati nel corso di quasi due mesi. La manifestazione coinvolge autori e pubblico, offrendo occasioni di confronto e scoperta letteraria.

Arezzo, 12 marzo 2026 – Primavera di libri dal 21 marzo al 30 maggio 2026. Dal 21 marzo prende l'avvio un ciclo di presentazioni di libri e incontri presso la sede dell'Associazione Francesco Sandrelli in via della Repubblica 5 a Camucia. Di seguito il programma dell'iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di Cortona Sabato 21 marzo alle ore 17.30 presentazione del libro "Cortona e la Grande Guerra – il sacrificio dei giovani cortonesi nel Primo conflitto Mondiale" di Mario Parigi membro dell'Accademia Etrusca di Cortona, della Società Storica Aretina e dell'Accademia Petrarca di Letteratura Arti e Scienze di Arezzo Sarà presente l'autore.