Apre a Brera il primo temporary store milanese di spezieria palazzo vecchio

A Milano, nel quartiere di Brera, apre temporaneamente un punto vendita di Spezierie Palazzo Vecchio, azienda storica fiorentina con sede in Piazza della Signoria. L’apertura è prevista dal 4 maggio al 4 luglio 2026 in via Madonnina 23. Questa sarà la prima apertura di uno store temporaneo del marchio nella città. La presenza si protrarrà per circa due mesi e si trova in una zona centrale e rinomata.

Milano accoglie per la prima volta Spezierie Palazzo Vecchio, storica realtà fiorentina con sede in Piazza della Signoria, che dal 4 maggio al 4 luglio 2026 aprirà un temporary store in via Madonnina 23, nel cuore di Brera. Attiva da oltre 35 anni a Firenze, Spezierie porta a Milano il proprio.🔗 Leggi su Milanotoday.it Dal piazzale di San Siro al primo locale: Salamellaz apre il suo primo store a MilanoDopo 80 milioni di visualizzazioni e anni passati fuori dal Meazza, l'iconico truck di Enzo e Ruggero diventa un locale: appuntamento in viale Bligny... Olimpiadi 2026, è corsa all'ultima pin al temporary storeA pochi giorni dalla chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è corsa alle pin, le medagliette ricordo che rappresentano tutti i Paesi...