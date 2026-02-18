Olimpiadi 2026 è corsa all' ultima pin al temporary store

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina si avvicinano alla fine, e il negozio temporaneo registra un'ultima ondata di acquisti di pin. Questi piccoli ricordi, simbolo delle nazioni presenti, attirano appassionati e collezionisti desiderosi di aggiungere un pezzo unico alla loro collezione. Molti visitatori si affrettano a comprare le ultime medagliette, spesso scambiandole tra amici o scattando foto davanti agli espositori. La richiesta di pin aumenta in questi giorni finali, rendendo il negozio un punto di ritrovo speciale per gli appassionati.

A pochi giorni dalla chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è corsa alle pin, le medagliette ricordo che rappresentano tutti i Paesi che partecipano a questa edizione dei Giochi. L’entusiasmo è trasversale, coinvolgendo ragazzi e adulti di ogni età, oltre che da ogni parte del mondo. Al temporary store di Milano c’è chi si affolla per scambiare pin e acquistarne di nuove. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

