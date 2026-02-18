Olimpiadi 2026 è corsa all' ultima pin al temporary store
Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina si avvicinano alla fine, e il negozio temporaneo registra un'ultima ondata di acquisti di pin. Questi piccoli ricordi, simbolo delle nazioni presenti, attirano appassionati e collezionisti desiderosi di aggiungere un pezzo unico alla loro collezione. Molti visitatori si affrettano a comprare le ultime medagliette, spesso scambiandole tra amici o scattando foto davanti agli espositori. La richiesta di pin aumenta in questi giorni finali, rendendo il negozio un punto di ritrovo speciale per gli appassionati.
A pochi giorni dalla chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è corsa alle pin, le medagliette ricordo che rappresentano tutti i Paesi che partecipano a questa edizione dei Giochi. L’entusiasmo è trasversale, coinvolgendo ragazzi e adulti di ogni età, oltre che da ogni parte del mondo. Al temporary store di Milano c’è chi si affolla per scambiare pin e acquistarne di nuove. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Temporary Store Natalizio a Udine in piazza XX SettembreDal 20 novembre al 6 gennaio, il centro di Udine ospita il Temporary Store natalizio in piazza XX Settembre, presso i “Combattenti”.
Leggi anche: In via Salara apre Qu Temporary Store: "L’illuminazione è design e cultura"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Federica Brignone ha vinto la sua corsa contro il tempo e contro l'infortunio a Milano Cortina 2026; Olimpiadi, pattinaggio: oro nell'inseguimento a squadre maschile; Olimpiadi, Italia d’oro nel pattinaggio di velocità; Milano Cortina 2026, Italia oro nello short track misto e bronzo nel doppio misto curling.
È corsa all'ultima pin al temporary store di Milano-Cortina 2026(LaPresse) A pochi giorni dalla chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è corsa alle pin, le medagliette ricordo che rappresentano tutti i Paesi che partecipano a questa edizione dei Gioc ... msn.com
Olimpiadi 2026, è corsa all'ultima pin al temporary store(LaPresse) A pochi giorni dalla chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è corsa alle pin, le medagliette ricordo che rappresentano ... stream24.ilsole24ore.com
L’Italia sogna la top3 nel medagliere alle Olimpiadi: su chi fare la corsa. Francia e Olanda spaventano - x.com
Altro giro altra corsa, in questo caso skeleton alle olimpiadi facebook