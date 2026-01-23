Asili nido | i due estremi delle rette | Tra le meno care per i redditi bassi Ma alte per chi ha 25mila euro di Isee

Le rette degli asili nido variano significativamente in base al reddito e alle politiche adottate. Mentre alcune strutture offrono tariffe molto basse per le famiglie con redditi bassi, altre risultano più costose anche per chi ha un Isee di circa 25mila euro. Per garantire un accesso equo, è prevista l’esenzione totale delle rette per le famiglie con un Isee inferiore a 10mila euro.

Salvaguardare le famiglie con maggiori difficoltà economiche, fino alla totale esenzione del pagamento delle rette degli asili nido per chi ha un Isee inferiore a 10mila euro. E' questa la linea adottata in materia asili dal Comune di Pesaro, che commenta i dati dell'indagine realizzata dall'ufficio studi della Uil nazionale sui servizi educativi della prima infanzia, dove emerge come le rette in città siano tra le più economiche d'Italia per le fasce più deboli, ma tra le più care se si prendono invece in considerazione parametri Isee più alti, ma non certo da super ricchi. Lo studio della Uil ha preso infatti in considerazione due fasce Isee: la prima da 15mila euro, la seconda da 25mila.

