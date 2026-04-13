Apple lavora ai suoi primi occhiali smart | foto chiamate e AI senza smartphone

Apple sta portando avanti il progetto dei suoi primi occhiali smart, con l’obiettivo di integrare funzioni come scattare foto, rispondere alle chiamate e interagire con sistemi di intelligenza artificiale senza necessità di collegare uno smartphone. Le immagini e le fonti indicano che il dispositivo sta attraversando una fase di sviluppo avanzato, con test e collaudi in corso per perfezionare le caratteristiche tecniche.

Secondo quanto riportato da Mark Gurman su Bloomberg, non si tratterebbe ancora di veri occhiali in realtà aumentata, ma di un prodotto più semplice, senza display, progettato per l’uso quotidiano. L’obiettivo è entrare in un mercato già avviato da altri competitor, soprattutto Meta. Il progetto nasce all’interno del gruppo Vision Products di Apple, inizialmente pensato per una gamma molto più ampia di dispositivi. In origine, la roadmap prevedeva tre prodotti distinti: un visore collegato a iPhone, un headset di realtà mista e un paio di occhiali AR indipendenti. Tuttavia, nel tempo il piano è stato ridimensionato. Oggi l’unico dispositivo arrivato sul mercato è il Apple Vision Pro, mentre gli altri progetti sono stati rimandati o cancellati.🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Apple lavora ai suoi primi occhiali smart: foto, chiamate e AI senza smartphone Meta lavora a un sistema di riconoscimento facciale per i suoi occhiali smartMeta e il Riconoscimento Facciale: Gli Occhiali Smart Si Preparano a “Vedere” il Mondo. Perché gli occhiali smart vanno a ruba? Fotocamera, AI e musica sulla montaturaStai aspettando un treno, le cuffie nelle orecchie e lo smartphone in mano per leggere un messaggio.