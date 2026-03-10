Gli occhiali smart stanno attirando molte attenzioni perché integrano diverse funzioni come fotocamera, intelligenza artificiale e riproduzione musicale direttamente sulla montatura. Sono sempre più diffusi tra chi cerca dispositivi tecnologici compatti e pratici, soprattutto tra i pendolari che li usano mentre aspettano un treno, con le cuffie nelle orecchie e lo smartphone in mano per leggere un messaggio o ascoltare musica.

Stai aspettando un treno, le cuffie nelle orecchie e lo smartphone in mano per leggere un messaggio. Poi sollevi lo sguardo e qualcuno accanto a te sta facendo una foto senza toccare nulla, risponde a una telefonata sfiorando appena la stanghetta degli occhiali e consulta le indicazioni stradali senza mai abbassare la testa. Porta degli occhiali che sembrano normali, forse persino eleganti, ma dentro ci sono un processore, microfoni, altoparlanti e una fotocamera.?? Gli smart glasses sono il dispositivo indossabile che nel 2026 sta convincendo più persone, non solo per passione tecnologica, ma perché stanno diventando utili nella vita reale. Non si tratta più di prodotti di nicchia: è un oggetto che si inizia a vedere addosso a persone comuni, in città, sui mezzi, al lavoro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Perché gli occhiali smart vanno a ruba? Fotocamera, AI e musica sulla montatura

