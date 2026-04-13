Applaude Sinner con un messy bun molto chic

Durante la recente finale di tennis tra due dei giocatori più quotati, uno dei due ha conquistato il titolo di numero uno mondiale dopo aver battuto l’avversario in una partita molto attesa. Nella tribuna d’onore, una figura nota ha assistito all’evento indossando un'acconciatura disordinata ma raffinata. La scena ha attirato l’attenzione di pubblico e media, creando un momento di grande visibilità per l’evento sportivo.

M entre Jannik Sinner riscrive la storia del tennis battendo Carlos Alcaraz in una finale da sogno e riprendendosi il trono di numero 1 mondiale, a pochi metri da lui, in tribuna d’onore, Charlotte Casiraghi riscrive le regole dell’eleganza da spalto. Con una mise che è la quintessenza di nonchalance ed eleganza mixate ad arte in ogni minimo dettaglio. Charlotte Casiraghi in tribuna per Sinner: come si veste una Grimaldi per una finale di tennis X Charlotte Casiraghi, l’icona easy chic del 2026. Per un momento, la figlia di Carolina di Monaco si allontana dai protocolli rigidi di corte e affascina il Principato con una nuova idea di bellezza chic ma disimpegnata.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Applaude Sinner con un messy bun molto chic Leggi anche: Tendenze moda primavera estate: l’estetica del contrasto e il ritorno del Messy Chic Leggi anche: Dalle passerelle della Milano Fashion Week autunno-inverno 2026/27 arrivano le tendenze capelli: accessori boho-chic, tessiture naturali e raccolti messy