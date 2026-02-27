Dalle passerelle della Milano Fashion Week autunno-inverno 2026 27 arrivano le tendenze capelli | accessori boho-chic tessiture naturali e raccolti messy

Durante la Milano Fashion Week autunno-inverno 202627 sono stati presentati diversi trend per i capelli, tra cui accessori boho-chic, tessiture naturali e raccolti messy. Le modelle hanno sfoggiato acconciature caratterizzate da un aspetto spontaneo e naturale, con dettagli che richiamano uno stile semplice e senza troppi fronzoli. La proposta di look si concentra su elementi che valorizzano l’autenticità e la naturalezza delle pettinature.

Texture naturali, raccolti scultorei, dettagli poetici: in passerella l'hairstyling celebra una nuova idea di eleganza, sospesa tra rigore e spontaneità C'è un filo sottile che lega i beauty look sulle passerelle della Milano Fashion Week AI 202627: il desiderio di autenticità. I capelli diventano manifesto estetico e narrativo, tra texture naturali, raccolti scultorei e dettagli poetici. In passerella vince una bellezza mai troppo costruita: morbida nei volumi, precisa nei dettagli, libera nel movimento.

