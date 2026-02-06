Equo compenso e gare pubbliche Anac richiama le stazioni appaltanti | servizi gratuiti non ammissibili

L’Autorità nazionale anticorruzione ha richiamato le stazioni appaltanti su una questione importante. In una recente procedura di gara, l’Anac ha sottolineato che non sono ammesse offerte di servizi gratuiti. Le gare pubbliche devono rispettare regole precise, e offrire servizi senza compenso viola le norme. La questione riguarda soprattutto il rispetto del principio di equo compenso e la correttezza nelle gare pubbliche.

