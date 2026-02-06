Equo compenso e gare pubbliche Anac richiama le stazioni appaltanti | servizi gratuiti non ammissibili
L’Autorità nazionale anticorruzione ha richiamato le stazioni appaltanti su una questione importante. In una recente procedura di gara, l’Anac ha sottolineato che non sono ammesse offerte di servizi gratuiti. Le gare pubbliche devono rispettare regole precise, e offrire servizi senza compenso viola le norme. La questione riguarda soprattutto il rispetto del principio di equo compenso e la correttezza nelle gare pubbliche.
Una procedura di gara per l’affidamento di servizi tecnici finisce sotto l’attenzione dell’Autorità nazionale anticorruzione. Secondo Anac, alcune clausole inserite nel disciplinare non risultano conformi alla normativa vigente e richiedono un intervento correttivo in autotutela da parte della stazione appaltante. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Anac Richiama
Avviso ANAC alle stazioni appaltanti: disponibili gli avvisi pagoPA per le gare di novembre e dicembre 2025
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha reso disponibili gli avvisi pagoPA per le gare di novembre e dicembre 2025.
Appalti pubblici e trasparenza: come funzionano verifiche, controlli e responsabilità delle stazioni appaltanti
Ultime notizie su Anac Richiama
Argomenti discussi: Comunicazione Italiana.
Equo compenso, i giudici scelgono l’approccio dell’equo ribasso29/01/2025 - L’equo compenso nelle gare di progettazione si trasforma in equo ribasso. Almeno secondo il Consiglio di Stato, che con una recente sentenza ha messo la parola fine a un contenzioso sorto ... edilportale.com
Annullato il bando di progettazione che viola l’equo compensoUna Stazione Appaltante ha pubblicato una gara per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura. L’incarico da affidare consiste nella direzione lavori e nel coordinamento della sicurezza in ... edilportale.com
Compenso avvocato sotto i minimi: è legale La parcella dell'avvocato è quasi sempre libera. La legge sull'equo compenso impone tariffe ... facebook
A marzo 2026 saranno 10 anni dalla scadenza del contratto #Fnsi #Fieg. Intanto l'inflazione ha eroso il potere d'acquisto dei dipendenti e la legge sull'equo compenso per i lavoratori autonomi del 2012 non è mai stata attuata. Ora basta! #IlNostroLavoroVale # x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.