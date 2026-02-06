Equo compenso e gare pubbliche Anac richiama le stazioni appaltanti | servizi gratuiti non ammissibili

Da orizzontescuola.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Autorità nazionale anticorruzione ha richiamato le stazioni appaltanti su una questione importante. In una recente procedura di gara, l’Anac ha sottolineato che non sono ammesse offerte di servizi gratuiti. Le gare pubbliche devono rispettare regole precise, e offrire servizi senza compenso viola le norme. La questione riguarda soprattutto il rispetto del principio di equo compenso e la correttezza nelle gare pubbliche.

Una procedura di gara per l’affidamento di servizi tecnici finisce sotto l’attenzione dell’Autorità nazionale anticorruzione. Secondo Anac, alcune clausole inserite nel disciplinare non risultano conformi alla normativa vigente e richiedono un intervento correttivo in autotutela da parte della stazione appaltante. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su Anac Richiama

Avviso ANAC alle stazioni appaltanti: disponibili gli avvisi pagoPA per le gare di novembre e dicembre 2025

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha reso disponibili gli avvisi pagoPA per le gare di novembre e dicembre 2025.

Appalti pubblici e trasparenza: come funzionano verifiche, controlli e responsabilità delle stazioni appaltanti

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Anac Richiama

Argomenti discussi: Comunicazione Italiana.

Equo compenso, i giudici scelgono l’approccio dell’equo ribasso29/01/2025 - L’equo compenso nelle gare di progettazione si trasforma in equo ribasso. Almeno secondo il Consiglio di Stato, che con una recente sentenza ha messo la parola fine a un contenzioso sorto ... edilportale.com

Annullato il bando di progettazione che viola l’equo compensoUna Stazione Appaltante ha pubblicato una gara per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura. L’incarico da affidare consiste nella direzione lavori e nel coordinamento della sicurezza in ... edilportale.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.