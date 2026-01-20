Stretta dei carabinieri tra Ardea e Anzio | 1 arresto e 4 denunce

Nella giornata del 20 gennaio 2026, i carabinieri della Compagnia di Anzio hanno effettuato un'operazione di controllo nel territorio tra Ardea e Anzio, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nelle zone centrali, tra cui la Rocca e Tor San Lorenzo. Durante l’intervento, sono state arrestate una persona e quattro denunciate per vari reati. L’azione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e tutela della comunità locale.

Ardea, 20 gennaio 2026 – I carabinieri della Compagnia di Anzio hanno svolto un’importante operazione di controllo del territorio, concentrandosi in particolare nelle aree centrali della città, tra cui la Rocca e la località Tor San Lorenzo. L’attività è stata mirata a rafforzare la sicurezza e contrastare l’illegalità, attraverso il monitoraggio di persone e veicoli. Un aspetto di particolare rilevanza è stato l’intervento contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Tor San Lorenzo. In tale contesto, i carabinieri dell’Aliquota Operativa, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Marina Tor San Lorenzo, hanno arrestato un 28enne di Ardea trovato in possesso di 125 g di cocaina, materiale per il confezionamento in dosi e una somma consistente di denaro, verosimilmente derivante dall’attività di spaccio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

