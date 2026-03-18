Adriano Celentano ha un figlio segreto e che non ha mai riconosciuto? A lanciare la notizia è il settimanale Oggi con un'intervista esclusiva ad Antonio Maria Segatori, l'uomo che sostiene di essere il figlio di Celentano. "Sono suo figlio segreto" ha dichiarato il 55enne romano. "Nella mia vita ho avuto due cognomi, Biscardi come mia madre e Segatori come suo marito. Ora sono pronto al terzo" ha detto nell'intervista esclusiva a Oggi affermando di voler esser riconosciuto da quello che ritiene essere il suo padre biologico. "Voglio chiamarmi finalmente Celentano" è il desiderio di Antonio Maria Segatori che ha intenzione di intraprendere una battaglia legale per ottenere il riconoscimento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Antonio Segatori è il figlio segreto di Adriano Celentano? "Vorrei incontrare mio padre"

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