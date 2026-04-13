Un adolescente di 14 anni in scooter ha investito e ucciso un uomo a Borso, in provincia di Treviso. La madre del ragazzo ha dichiarato che il figlio ripete di aver causato la morte, ma lei insiste nel dire che non è stata colpa sua e che il ragazzo si è trovato davanti alla vittima senza intenzione. L'incidente ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario e alla testimonianza dei testimoni presenti sul luogo.

BORSO (TREVISO) - «Mio figlio continua a ripetermi “Mamma, l’ho ucciso”. Io gli ripeto che non è stata colpa sua. Se l’è trovato davanti all’improvviso». A parlare è la mamma del 14enne di Borso del Grappa che poco dopo le 20 di sabato, sulla provinciale tra Romano Alto e San Giacomo, nel Vicentino, ha investito con la sua Vespa 50 Antonio Gonzo, 85enne del posto che stava attraversando la strada. L’urto, avvenuto in centro alla carreggiata in direzione San Giacomo, quella percorsa dal ragazzino, ha scaraventato entrambi a terra. Il 14enne si è ferito alla spalla e alla guancia sinistra. Gonzo, invece, non si è più rialzato e i tentativi del 118 di rianimarlo non sono serviti.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Antonio Gonzo travolto e ucciso da un 14enne in scooter. La mamma: «Non è stata colpa sua. Se l?è trovato davanti»

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Anziano travolto e ucciso da uno scooter guidato da un 14enneUn ragazzino di 14 anni in sella al suo scooter ha travolto e ucciso un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali.