Un incidente mortale si è verificato in provincia di Vicenza, dove un ragazzo di 14 anni alla guida di uno scooter Vespa ha investito un uomo che attraversava sulle strisce pedonali. L’impatto è stato fatale, e l’anziano è deceduto sul luogo dell’incidente. La dinamica e le eventuali responsabilità sono oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Un sinistro stradale mortale e tragico si è verificato in provincia di Vicenza. Un giovanissimo ragazzo alla guida di una Vespa ha investito un anziano sulle strisce pedonali, che è morto sul posto Era una sera tranquilla quella dell’11 aprile, quando in provincia di Vicenza si è verificato un tragico incidente mortale. Secondo quanto emerge,un ragazzo di appena 14 anni avrebbe travolto un anziano di 85 anni con il suo motorino. Dalle prime ricostruzioni della dinamica,pare che l’anziano stesse attraversando sulle strisce pedonalial momento della tragedia. Il sinistro stradale è avvenuto precisamente a Romano d’Ezzelino el’85enne è deceduto sul posto.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vicenza, anziano travolto e ucciso da 14enne in scooter

Leggi anche: Vicenza, 85enne travolto e ucciso da uno scooter guidato da un 14enne

Anziano travolto e ucciso da uno scooter guidato da un 14enneUn ragazzino di 14 anni in sella al suo scooter ha travolto e ucciso un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali.