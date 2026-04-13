Annunciato il sequel di ‘Behind the Mask’ | Leslie Vernon torna dopo vent’anni

Dopo vent’anni dal debutto di Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon, è stato annunciato un sequel. La notizia è stata riportata da Variety, confermando che il nuovo film è in fase di produzione. La pellicola originale, considerata un mockumentary horror, aveva riscosso un buon successo di critica e pubblico. Non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita o sul cast del nuovo progetto.

A due decenni esatti dal debutto dell’acclamato mockumentary horror Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon, Variety ha confermato la messa in cantiere del suo atteso sequel. Il nuovo lungometraggio si intitolerà Behind the Mask II: The Return of Leslie Vernon e segnerà il ritorno della squadra creativa che ha dato origine al franchise, a partire dal regista Scott Glosserman e dallo sceneggiatore David J. Stieve. Il progetto si propone di riprendere le dinamiche metacinematografiche del celebre serial killer, la cui rinascita sul grande schermo è stata a lungo richiesta e sostenuta da una solida nicchia di appassionati nel corso degli anni.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Annunciato il sequel di ‘Behind the Mask’: Leslie Vernon torna dopo vent’anni Gossip Girl torna con Blair Waldorf: annunciato il sequel letterario 20 anni dopo la serie originaleTutto quello che sappiamo sul seguito della serie televisiva con protagonista Leighton Meester annunciata ufficialmente. Leggi anche: Conan: Arnold Schwarzenegger torna ufficialmente nel sequel cult dopo 42 anni