Arnold Schwarzenegger tornerà nel sequel di Conan dopo 42 anni, segnando un ritorno atteso dai fan del personaggio. Il film, in fase di produzione, vedrà l’attore riprendere il ruolo che lo ha reso famoso. Nel frattempo, il genere fantasy sta vivendo una nuova fase di popolarità, con l’attesa per il ritorno di altri franchise storici come Masters of the Universe.

Il genere fantasy sta vivendo una nuova epoca d’oro. Mentre i fan attendono con ansia il ritorno sul grande schermo dei Masters of the Universe, un altro franchise leggendario sta per reclamare il suo trono. Dopo 42 anni di attesa, il sequel di un cult assoluto ha finalmente ricevuto l’aggiornamento che tutti speravano: King Conan (Re Conan) si farà. L’annuncio è arrivato direttamente da Arnold Schwarzenegger durante l’Arnold Sports Festival di Columbus, Ohio. L’attore ha sganciato una vera e propria bomba cinematografica, rivelando che lo studio ha ingaggiato un nome di altissimo profilo per riportare in vita il Cimmero. Christopher McQuarrie alla regia di King Conan. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Conan: Arnold Schwarzenegger torna ufficialmente nel sequel cult dopo 42 anni

