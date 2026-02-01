Netflix annuncia una nuova serie sulla famiglia Kennedy. La produzione ripercorre le vite di uno dei clan più potenti e discussi degli Stati Uniti, tra successi, scandali e misteri mai risolti. La storia mette in luce come questa dinastia abbia lasciato un segno profondo sulla politica e sulla cultura americana, attirando l’attenzione di un pubblico globale.

Netflix ha annunciato la produzione di una nuova serie storica che si addentra nel cuore della dinastia più influente e controversa degli Stati Uniti: i Kennedy. Il progetto, ancora senza data di uscita ufficiale, promette di raccontare l’ascesa, le ambizioni, i drammi interni e le tragedie che hanno segnato la famiglia dal primo Novecento fino ai giorni del potere politico. Ambientata principalmente negli anni Trenta, la serie si concentra sulle origini del mito, ripercorrendo la vita di Joseph P. Kennedy Sr., uomo d’affari e ambizioso politico, e della moglie Rose, i genitori di nove figli che avrebbero plasmato il volto dell’America moderna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La saga Kennedy: potere, misteri e eredità che hanno segnato l’America e ispirato una serie che incanta il mondo

Approfondimenti su Kennedy Saga

Il 18 gennaio si celebra la Giornata mondiale della neve, un’occasione per riflettere sul fascino e il significato culturale di questo elemento naturale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Kennedy Saga

Argomenti discussi: Su Netflix c'è una serie tv (profetica) sulla Groenlandia da guardare assolutamente; Love Story: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, la serie che riaccende il mito su Disney+.

PREORDINE! Capcom Resident Evil Requiem Creator’s Model Leon S. Kennedy/ Grace Ashcroft Pvc Statue 25 anni fa Capcom rinnovava il genere videoludico dando vita a quella che è sicuramente la saga RPG horror più amata della storia…Resident Evil! - facebook.com facebook

La producer di #IndianaJones Kathleen Kennedy frena a nuovi sviluppi cinematografici per il personaggio, dopo gli incassi deludenti de Il quadrante del destino. x.com