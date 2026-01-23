Pan di Stelle al via progetto educativo ' Sogna e credici fino alle stelle'

Pan di Stelle, marchio del Gruppo Barilla, ha avviato la seconda edizione del progetto educativo

Roma, 23 gen. (AdnkronosLabitalia) - Pan di Stelle-love brand del Gruppo Barilla scelto da circa 7,5 milioni di famiglie italiane lancia la seconda edizione del progetto educativo “Sogna e credici fino alle stelle” che mira a coinvolgere docenti e studenti di circa 3000 classi della scuola primaria di tutta Italia. Con questa iniziativa, il messaggio ispirazionale del brand - 'Sogna e credici fino alle stelle', un invito a coltivare i propri sogni con fiducia e determinazione - torna tra i banchi di scuola per accompagnare i più piccoli nella loro crescita. Il progetto educativo intende offrire, attraverso un'iniziativa didattica gratuita, una proposta di percorso formativo con attività didattiche mirate grazie al quale i docenti possono stimolare l'importanza dei sogni nello sviluppo personale e invitare ogni bambina e bambino a trovare, inseguire e condividere i propri sogni, come stelle che guidano alla ricerca del proprio sé, nonostante i fallimenti e le difficoltà. 🔗 Leggi su Iltempo.it

